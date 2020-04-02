شكرا لقرائتكم خبر عن عزل ومظاهرات وتجهيزات.. ماذا يحدث في «الهياتم»؟ (تفاصيل اليوم الثالث) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية في الغربية، لليوم الثالث، إجراءاتها الاحترازية بقرية الهياتم، التابعة لمركز المحلة الكبرى، وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد قيام العشرات من أهالي القرية بالتظاهر، مساء الأربعاء، للمطالبة بفك الحظر، وهروب أحد أهالي القرية.

وكان العشرات من أهالي قرية الهياتم قد نظموا مظاهرة داخل القرية، مساء الأربعاء، احتجاجُا على استمرار عزلها ومنع خروج أو دخول أحد إليها بسبب ظهور ١٢ إصابة بكورونا داخل القرية والاشتباه في إصابة ٢٢، وطالب الأهالي بفك الحظر والسماح لهم بالخروج، وطافت المظاهرة أنحاء القرية، ورددوا هتافات: «واحد اتنين الهياتم فين ..مش عايزين حاجة من حد».

وحاصرت أجهزة الأمن، بقيادة العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة، جميع مداخل ومخارج القرية، وأمر القوات بعدم التعامل معهم والاقتراب منهم، والاستعانة بمشايخ القرية لتقديم النصيحة لهم وسرعة فض المظاهرة حتى لا تنتقل العدوى أو ينجح الأهالي في كسر الحجر الصحي، ونجح «كشك» في فض المظاهرة التي استمرت ساعة.

وقام النائب محمد مرعي بالاتصال بعدد كبير من أهالى القرية المتظاهرين وأقنعهم بالرجوع إلى منازلهم حفاظا على سلامتهم، موكدا لهم أن ما تقوم به الدولة ووزارتي الداخلية والصحة الهدف منه الحفاظ على صحتهم خوفا من انتشار كورونا بينهم.

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من جانبه، أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم تجهيز جميع مستشفيات محافظة الغربية لاستقبال أي حالات مرضية طارئة خاصة بفيروس كورونا ولن تكون قاصرة على مستشفى واحدة فقط.

جاء ذلك خلال زيارة «حميدة» لمستشفى كفر الزيات العام، يرافقه صلاح الحصاوي عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الزيات، والدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، والدكتور أيمن الملاح مدير مستشفى كفر الزيات العام، والمهندس محمود هجرس أمين مستقبل وطن بكفر الزيات، وعدد من القيادات الشعبية والحزبية بمدينة كفر الزيات.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم الاطمئنان على تجهيزات مستشفى كفر الزيات العام لاستقبال أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من أبناء مركز كفر الزيات فقط، وفي حالة ثبوت إيجابية أي حالة للإصابة بكورونا سوف يتم تحويلها إلى مستشفيات الحجر والعزل الصحي المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أن مستشفى بسيون المركزي بها قسم للحميات واستقبل 8 حالات مشتبه فيها، وأن ما أثير عن تحويل مستشفى كفر الزيات العام لمستشفى الحجر الصحي للمصابين بكورونا من خارج المحافظة بدلًا من مستشفى بسيون عار تماما من الصحة، وأن جميع مستشفيات المحافظة تخدم جميع المواطنين وتستعد لكل سيناريوهات كورونا.

وأضاف أنه تقرر الإبقاء على وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الزيات العام في مكانها بالدور الأول بالمستشفى نظرًا لأن أماكن وحدات الغسيل لها مواصفات خاصة وصرفًا خاصًا، وبعد دراسة ومراجعة المقترح الخاص بشأن هذا الصدد، تم الإقرار بشكل نهائي بالإبقاء على وحدة الغسيل الكلوي في مكانها، حرصًا على المرضى وعدم تحميلهم معاناة بجانب معاناة المرض.

وأشار إلى أنه تم الإبقاء على الحضانات وأقسام المبتسرين بالمستشفى واستقبال جميع حالات الطوارئ، وسيتم نقل العيادات الخارجية لخارج المستشفى منعًا للتزاحم والاختلاط، وكذلك بعض أسرة العناية المركزة وتم تخصيص ممر خاص للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا إلى حجرات العزل المخصصة لذلك بالمستشفى بعيدًا عن الاختلاط بأي مرضى بمستشفى كفر الزيات العام وأقسامها المختلفة لحين ورود نتائج التحاليل الخاصة بتلك الحالات.