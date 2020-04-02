شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: مشروعات استثمارية لحماية نهر النيل وترشيد استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الخميس، تقريراً بشأن ما تم تنفيذه من مشروعات بقطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال 9 شهور من العام المالي الحالي، مشددا على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إنه تم تنفيذ مشروعات استثمارية بقطاع حماية نهر النيل بلغت (37) مليون جنيه، خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس من العام المالي الحالي، وجاري العمل في تنفيذ اعمال إزالة حشائش جديدة بقيمة (34،5مليون جنيه) لضمان استمرارية نظافة المجرى من الحشائش وورد النيل في ظل اتجاه الدولة لترشيد الاستخدامات المائية وتوفيرها لأغراض الشرب والزراعة والصناعة.

ونبه «عبدالعاطي»، إلى إنه تم إتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أية أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الحالي وحسن توجيهها والاستفادة منها في تلبية حاجة كافة قطاعات الدولة .

وأضاف «عبدالعاطي»، أن المشروعات التي ينفذها قطاع تطوير وحماية نهر النيل من شأنها الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتآكل والعمل على تطوير واجهات نهر النيل وتمكين النهر وفرعيه من استيعاب التصرفات المائية اللازمة للوفاء بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة باعتبارها ركيزة ضرورية للأمن الغذائي وزيادة الناتج القومي بالبلاد.

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من جانبه قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إنه تم تنفيذ أعمال ضمن الخطة الاستثمارية باستثمارات بلغت (17 مليون جنيه) شملت أعمال حماية لجوانب نهر النيل وأعمال تكريك للمجرى، وجاري تنفيذ حزمة من الأعمال أيضا في مجال الخطة الاستثمارية بقيمة (152مليون جنيه) على عامين ماليين 2019/2020 – 2020/2021، وتشمل أعمال حماية بأطوال تصل إلى 9كم على جوانب نهر النيل وأعمال شراء معدات وأعمال تكريك للمجري المائي.

وأشار رئيس قطاع حماية النيل إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ (3) عمليات بقيمة نحو2،2 مليون جنيه بالتنسيق مع أجهزة محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وجاري تنفيذ أعمال بقيمة نحو 6،5 مليون جنيه لعملية انشاء وتجميل كورنيش نيل أبوشوشة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز أبوتشت.

وفي مجال تحصيل مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بالمياه، فقد قام القطاع بتجاوز المستهدف السنوي المحدد من وزارة المالية (107 مليون) بقيمة تجاوز 43 مليون جنيه، حيث تجاوزت قيمة المتحصلات خلال فترة التقرير عن 150 مليون جنيه، ولا شك أن ارتفاع قيم المتحصلات على النحو المشار إليه إنما يعكس جهود أجهزة القطاع الغير مسبوقة في دعم الخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى تحصيل ما يزيد عن 5 مليون جنيه منذ بدء العام المالي 2019/2020 مقابل رد الشيء لأصله.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للقضاء على التعديات على المجاري المائية فقد قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه خلال فترة التقرير بتنفيذ عدد (6204) موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وتشمل (45) إزالة بمحافظة القاهرة، وعدد 281 إزالة بمحافظة الجيزة وعدد 145 إزالة بمحافظة القليوبية وعدد 800 إزالة بمحافظة الغربية، وعدد 264 إزالة بمحافظة المنوفية، وعدد 702 إزالة بمحافظة البحيرة، وعدد 529 إزالة بمحافظة كفر الشيخ، وعدد 765 إزالة بمحافظة الدقهلية، وعدد 146 إزالة بمحافظة دمياط، وعدد91 إزالة بمحافظة بني سويف، وعدد 794 إزالة بمحافظة المنيا، وعدد 375 إزالة بمحافظة أسيوط، وعدد 360 إزالة بمحافظة سوهاج، وعدد 539 إزالة بمحافظة قنا، وعدد 185 إزالة بمحافظة الأقصر، وعدد 183 إزالة بمحافظة أسوان.

ولفت تقرير وزارة الري إلى أن قطاع حماية نهر النيل وفرعية قام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحليات بشن مزيد من موجات الإزالات والتي توالت منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في الخامس من يناير 2015 وأخرها الموجة الخامسة عشر والتي اثمرت في وصول عداد النيل ليصل إلى (52847) فضلا عما يتم من إزالات بالمهد أولا بأول.