شكرا لقرائتكم خبر عن رجائي عطية: إخلاء سبيل محامي الوادي الجديد من سراي المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن إخلاء سبيل الزميل المحامي بالوادي الجديد من سراي المحكمة، وأنه في طريقه إلى منزله.

يشار إلى نقابة محامي الوادي الجديد أعلنت أمس عن القبض على المحامي عبدالمجيد أحمد بقسم شرطة الخارجة أثناء تأديته مهام عمله.

وأوضحت النقابة الفرعية أنها تواصلت مع النقيب العام رجائي عطية، الذي وعد بإنهاء الأزمة في أسرع وقت وعودة الزميل لصفوف زملائه.