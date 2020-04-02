شكرا لقرائتكم خبر عن «لا تنفض الملابس المتسخة».. نصائح «الصحة» لتنظيف المنازل في ظل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت وزارة الصحة، الحميس، عددًا من النصائح للطريقة الصحيحة لتنظيف وتطهير المنازل في ظل انتشار فيروس كورونا.

في البداية أوضحت الوزارة الفرق بين التنظيف والتطهير، فالتنظيف هو إزالة الجراثيم والأوساخ والشوائب من الأسطح فقط دون قتلها ويفيدي في تقليل أعداد الجراثيرم وخطر انتشار العدوى، بينما التطهير هو استخدام المواد الكيمائية لقتل الجراثيم على الأسطح، يتم باستخدام الماء والصابون، ويتم إضافة مكيال واحد من الكلور على تسعة مكيال من الماء.

وجاءت نصائح الوزارة على النحو التالي:

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لتنظيف وتطهير الأسطح الصلبة مثل الطاولات والكراسي وغيرها يتبع:

- قم بارتداء قفازات يمكن التخلص منها عند تنظيف وتعقيم الأسطح، يجب رميها بعد كل عملية تنظيف.

- إذا كانت الأسطح متسخة يجب تنظيفها باستخدام منظف أو صابون وماء قبل التطهير.

لتنظيف وتطهير الاسطح الناعمة مثل السجاد والستائر، يتبع:

- نظف باستخدام المنظفات المناسبة، والمعتاد استخدامها.

- يفضل غسل تلك الأسطح بالماء الدافىء وتجفبفها.

لتنظيف وتطهير الملابس، المناشف والبياضات، يتبع:

- يفضل غسلها بدرجة حرارة عالية.

-لا تنفض الملابس المتسخة.