شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف طريقة أداء طلاب الثانوية العامة الامتحانات في ظل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كيف سيؤدى طلاب الثانوية العامة الإمتحانات في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقال في تصريحات تليفزيونية له، عبر شاشة dmc، إن تأمين امتحانات الثانوية العامة تتمثل في وضع الطلاب على مسافات متباعدة بجانب تعقيم الأوراق، وكذلك تأمين وتعقيم كنترولات التصحيح وهذا سيتم بمساعدة وزارة الصحة وبعض الجهات المعنية.
وختم الوزير تصريحاته أن امتحانات الثانوية العامة في شهر يونيو القادم ونتمنى أن تستقر الأوضاع قبل فترة الامتحانات.
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