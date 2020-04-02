شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تتلقى مبادرات لمساعدة المصريين العالقين في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه في إطار المشاركة المجتمعية، تلقت وزارة الهجرة عدة مبادرات لمساعدة المصريين العالقين في دول مختلفة إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19».

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وفي ضوء ذلك، أعلن المهندس محمد شهابي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري، عن استعداده لمساعدة المصريين العالقين في دول إيطاليا وفرنسا والنمسا وإسبانيا، من خلال تلبية احتياجاتهم المختلفة وتوفير كمامات وأدوات تعقيم، أو مساعدة كبار السن منهم وغير القادرين على مغادرة المنزل، في قضاء متطلباتهم اليومية.

وناشدت الوزارة، المصريين في هذه الدول الأربع التواصل مع هاني فوزي، مدير فروع الشركة لتلقي طلباتهم على رقم: 33698968387 00 عبر تطبيق «واتس آب».

ودعت الوزارة كل من يرغب في مساعدة المصريين بالخارج، نشر اسمه في رسالة على الصفحة، كي تتواصل معه للمساهمة في إعادة كل العالقين الراغبين في العودة للوطن.