شكرا لقرائتكم خبر عن حلوى ومشروبات في قريتين بالمنيا بعد تعافي مصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الفرح قريتي الغرباوي وأبوجرج، التابعتين لمركز بني مزار، شمال المنيا، عقب تعافي اثنين من أبناء القريتين من فيروس كورونا المستجد، وعودتهما إلى منزليهما.

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واستقبل أهالي قرية «أبوجرج» ربيع فاروق جلال، 55 سنة، مزارع، عقب تعافيه وعودته من مستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية.

كما استقبل أهالي قرية «الغرباوي» أمل عبدالحكيم محمد، 49 سنة، ربة منزل، عقب تعافيها وعودتها من مستشفى الإسماعيلية.

وشهدت القرية توزيع حلوى ومشروبات، حيث عبر الأهالي عن فرحتهم بعد ارتفاع عدد المتعافين بالمحافظة إلى 11 متعافي.