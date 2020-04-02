«الإفتاء»: يجوز إعطاء الزكاة للمواطنين العاملين بالأجور اليومية ومتضرري كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ردت دار الإفتاء المصرية، على العديد من أحكام إخراج الزكاة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements وعبر حسابها على موقع «فيس بوك»، قالت الدار: «يجوز إعطاء الزكاة للمواطنين العاملين بالأجور اليومية ومن تعطلت مواردهم بسبب كورونا»، ليس هذا فقط بل كشفت الدار عن إمكانية تأجيل إخراج زكاة المال. وقالت في وقت سابق، مساء أمس: «يجوز تعجيل الزكاة (زكاة المال) في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس»كورونا«المستجد، وقوفًا مع الفقراء وسدًّا لفاقة المحتاجين، وعملًا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة». وتابعت: «ففي هذه الأحوال قد أكدت الشريعة على زيادة ثواب النفقة وعظم أجر الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة، فإنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة وقوي الكرب، كان العطاء أجدى لدفع البلاء وكانت النفقة أجلب لرضوان الرب، فأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أسدَّ لحاجة المحتاجين، وأثوبُ الزكاة ما كانت سببًا في تفريج كرب المكروبين، وإنما يعظم أجر الصدقة على قدر شدة الكرب والاحتياج للنفقة».

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