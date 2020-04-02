شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة ٦ أكتوبر يُعلن تلقي طلبات ترخيص المباني عبر «البريد الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه سيتم تلقى طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد وحرصًا من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.

وأضاف «الشربينى» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه سيتم مراجعة الطلبات من قبل الإدارة المختصة بالجهاز، والتواصل مع العملاء عبر الإيميل، واستيفاء المستندات، ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.