شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: فتح باب التطوع لطلاب قصر العيني للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التطوع لطلاب كلية طب قصر العيني من الفرقتين الخامسة والسادسة للمساعدة في تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية.

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وقال رئيس جامعة القاهرة، إن فتح باب التطوع والاستعانة بطلاب طب قصر العيني، سوف يظهر المعدن المصري الأصيل، مشيرًا إلى أن طلاب جامعة القاهرة لن يبخلوا بالمساعدة والتطوع في تقديم الخدمات الطبية المختلفة، أو غيرها من الخدمات.

وأكدت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية الطب، سريان حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة، وأن العمل يتم داخل جميع المستشفيات الجامعية بكامل طاقتها.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أصدر منذ فترة، عددًا من القرارات لحل مشكلة أطباء امتياز قصر العيني، لضمان أفضل أداء تدريبي لهم وحرصًا على مستقبلهم، ومن أهم هذه القرارات تطبيق قانون المرتب 80%؜ لأطباء الامتياز، وفتح باب التحويل لمن يقطنون خارج النطاق الإقليمي لجامعة القاهرة بـ50 كليو مترًا، وتقييم طبيب الامتياز ومهامه طبقًا للائحة والبرنامج التدريبي المقرر ومتطلبات امتحان مزاولة المهنة على أن لا يكلف بأية مهام خارجة عن هذا النطاق، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ومكافحة العدوى طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وعمل برنامج تدريبي إجباري على أعلى مستوى وليس مجرد حضور، وعمل تقييم كل شهرين لتلافي السلبيات وتحسين الأداء، إلى جانب خصم 50%؜ على إقامتهم بالمدن الجامعية.