شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: للطالب حرية إعداد مشروع البحث بمفرده أو مع مجموعة من زملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى رسالة مصورة اليوم، عن تفاصيل المشروع البحثى الذى سيعد شرطا لانتقال الطلاب (فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى) إلى السنة التعليمية التالية.

Advertisements

وأوضح الدكتور طارق شوقى، أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثى واحد فقط (متعدد التخصصات) فى كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020، وسيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى بما يتناسب مع أعمارهم.

وكشف الوزير: أن عناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، متن الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله، والأحد الموافق 5 أبريل 2020، وسيتم نشر فيديو توضيحى لطريقة عمل المشروع للطلبة على موقع الوزارة، كنموذج استرشادى لأبنائنا الطلاب لطريقة عمل المشروع البحثى بداية من اختيار الموضوع حتى نطمئن أبناءنا الطلاب.

وتابع شوقى قائلا: الخميس 9 أبريل 2020.. سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع الوزارة وسيتم نشره مطبوعا في الصحف القومية؛ وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة".