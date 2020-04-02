شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة:تطهير 7500 مؤسسة حكومية ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" ، وتقدم رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالشكر للعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذين قاموا، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة بتطهير7500 مؤسسة حكومية، من بينها مباني وزارة الإعلام، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وعدد من الجامعات، والمديريات، ومنشآت أخرى.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى جهود الوزارة في تنظيم حركة نقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، مؤكداً في هذا الشأن أن كافة الأمور تسير حالياً بصورة جيدة، كما أن الموانئ تعمل على أكمل وجه، مشيراً إلى أنه تم استقبال الجرارات الجديدة للسكك الحديدية، ويتم حالياً نقلها من الميناء.



اجتماع مجلس الوزراء

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