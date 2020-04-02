شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك طرق مختلفة للتقييم بشكل عام، وهو علم كبير من هذه الطرق الامتحانات التقليدية، وأيضا اختبارات عن طريق المشروعات وهى شكل من أشكال التقييم، قائلا: لم يتم إلغاء الامتحان ولكن تم استبدال طريقة الامتحان إلى المشروعات، إضافة إلى أن نظام المشروعات ممتاز فى التقييم أكثر من الامتحان التقليدى، لأن المشروع يتم فى وقت كبير 5 أسابيع مثلا ويشجع على العمل الجماعى والتعلم الذاتى والبحث الممنهج والعمل الجماعى بين أفراد الفريق الواحد وطريقة العرض ومهارات أخرى لا تظهر فى الامتحان التقليدى الذى يكون مرتبط بوقت محدد.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى فيديو بثته الوزارة، أن الطلاب من الصف الثالث الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى سوف يقوم بعمل مشروع واحد فقط لكل المواد، ولكنه سوف يكون متعدد التخصصات أي شامل لكل المواد التي درسها، والطالب لديه اختيارات أما أن يقوم بعمل البحث وحده، أو يكون مجموعة من خمس طلاب يقومون بعمل مشروع مشاركة هذا أفيد.

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وأوضح شوقى، أن الطالب سوف تقدم له قائمة بها أربع أو خمس مشروعات يختار منها واحد فقط، ولن يكون لديه مشروع واحد مفروض عليه بل سوف يكون لديه فرصة الاختيار.

وتابع أنه سوف يكون هناك هيكل للمشروع: "من حيث العنوان ثم الأرقام التعريفية للطالب، وبعدها نقوم بكتابة مقدمة بسيطة أو ملخص للمشروع، وبعدها جسم المشروع وبعدها تكتب النتائج أو الملاحظات التي قام فريق البحث باكتشافها، وأخيرا يتم كتابة المراجع التي استند عليها".