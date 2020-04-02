شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا ارتفاع بحرارة الجو فى أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض طفيف بالدرجات ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.