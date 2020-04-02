شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الموساد الإسرائيلي في الحجر الصحى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها دخول رئيس الموساد الإسرائيلي الحجر الصحي بسبب كورونا، وتقارير عن إصابات كورونا حول العالم، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

وضع رئيس الموساد الإسرائيلى يوسى كوهين فى الحجر الصحى بسبب كورونا

دخل رئيس الموساد الإسرائيلي يوسى كوهين في الحجر الصحى بعد اجتماعه مع وزير الصحة الحاخام يعقوب الذى أصيب بفيروس كورونا، حسبما جاء في خبر عاجل لقناة سكاى نيوز.

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا، في وقت ارتفع به عدد الإصابات والوفيات في البلد، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز".

وجاء إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية بعد أن تبين أن نتيجة فحص كورونا لليتسمان وزوجته إيجابية.

وفي أعقاب الإعلان عن إصابة ليتسمان، أعلنت الوزارة أن العديد من مسؤوليها والموظفين الآخرين سيدخلون حجرا صحيا.

وكان وزير الصحة، وهو حاخام لا يحمل شهادة في الطب، موضع انتقادات في إسرائيل بسبب تصريحاته وقراراته المثيرة للجدل، إذ طالب باستثناء الكنس من قرارات منع التجمعات العامة، الأمر الذي يقول البعض إنه ساهم في تفشي الوباء.

CNN: أسعار النفط تتهاوى وقد تصل إلى صفر مع توقف الطائرات والطرق السريعة

وأوضحت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى أن تعطش العالم للنفط قد تبخر، فالطرق السريعة خاوية، والطائرات لا تحلق، والمصانع مظلمة، والانهيار غير المسبوق فى الطلب على النفط قد هوى بأسعار الخام لأسعار منخفضة لم نشهدها منذ 18 عاما. فى حين أن الإمداد لا يزال مرنا إلى حد كبير وسط حرب أسعار بين السعودية وروسيا، ولا يريد المنتجون الأمريكيون أن يكونوا أول من يبدأ بوقف الإنتاج، وهذا ما قد يعنى وفرة هائلة فى الإمداد، حتى أن العالم سينفذ قريبا من مساحات تخزين جميع براميل النفط غير الضرورية.

وقال جيف ويل، كبير محللى الطاقة فى نيوبيرجرير بيرمان، إن السوق بدأ يشير ليس فقط إلى عدم وجود طلب على الخام، بل ربما لن يكون هناك مكان له فى النهاية. بمعنى آخر، فإن النقص فى المنشآت ومصافى التكرير، يعنى أن السفن وخطوط الأنابيب قد تصل فى النهاية إلى سعتها الكاملة، وهو أمر لم يحدث منذ عام 1998، وفقا لجولدمان ساكس.

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

أكد المركز الإعلامى لشركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والتي تحرص على تقييد دخول كل من ثبت وجوده في أحد البلدان التي تعاني من الحالة الوبائية السيئة، بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء تعقيم خاص للمباني، وتوفير الأقنعة الوقائية للموظفين، والتأكد من توفر المطهرات اللازمة، بجانب وضع ملصقات توعوية باللغة الروسية والعربية والإنجليزية في المباني الإدارية بالمحطة.

وأوضح المركز الإعلامى لشركة روساتوم لـ"الخليج 365"، أن موقع بناء المحطة النووية يقع خلف سياج يصل طوله إلى 7 أمتار، ولن يُسمح بدخول أي شخص يعاني من أعراض محتملة للمرض، إلا بموجب تصريح مخصص (يستغرق ما يقرب من شهر)، موضحة أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماعات مع الجانب المصري عن طريق الفيديو.

وفاة 570 شخصا بدور رعاية فى فرنسا منذ تفشى فيروس كورونا

قالت إدارة صحية إقليمية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إن 570 شخصا توفوا في دور رعاية في منطقة في شرق فرنسا منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وأصبحت فرنسا رابع دولة على مستوى العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات بسب الفيروس مستوى الأربعة آلاف لكن ذلك لا يشمل من توفوا خارج المستشفيات.

وارتفعت أعداد الوفيات في دور الرعاية مع تسجيل عشرات الحالات في مختلف أرجاء البلاد. وأحجم المسؤولون عن ربط الوفيات بشكل مباشر بفيروس كورونا نظرا للسن والحالة الصحية للمتوفين.

وقالت إدارة الصحة العامة في منطقة جراند-است في بيان "حتى 31 مارس تأثرت 411 دارا للرعاية من إجمالي 620 دارا في المنطقة بفيروس كورونا".

إنفو جراف.. المصريون على موعد مع أكبر موازنة مالية في التاريخ

تعتبر الموازنة المالية للعام المالى المقبل 2020/2021 ، هي أكبر موازنة مالية من حيث حجم المصروفات الذى سيكون

1.71 تريليون جنيها ، والإيرادات التي تصل الى 1.3 تريليون، وسيكون أهم جوانب المصروفات كالتالي

شركة سجائر عالمية تزعم تطوير لقاح من نبات التبغ يواجه فيروس كورونا

ادعت إحدى شركات السجائر تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا مصنوعًا من نباتات التبغ. وقالت الشركة إنها تستطيع تصنيع ما يصل إلى 3 ملايين جرعة أسبوعيًا بدءًا من يونيو إذا حصلت على دعم من حكومة المملكة المتحدة، ويتم حاليًا اختبار اللقاح غير المثبت على الحيوانات، ولكن الشركة تدعو لتسريع اللقاح من خلال التجارب البشرية الصارمة.

الإفتاء: يجوز إعطاء الزكاة للمتضررين من أزمة كورونا.. وعمال اليومية أبرزهم

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يشرع إعطاء الزكاة للمواطنين العاملين بالأجور اليومية (العمالة اليومية والأرزقية)، ومثلهم كل من تعطلت مواردهم بسبب إجراءات الوقاية من وباء كورونا، وتعليمات السلامة من العدوى بسبب انتشار الفيروس المستجد.

وأضافت الدار -فى فتوى لها- يجوز كذلك تعجيل الزكاة لهم على قدر ما يكفي حاجتهم ويسد نفاقتهم، ولا يقتصر الأمر على الزكاة، بل على الأغنياء والقادرين في المجتمع أن يشملوا هؤلاء المواطنين العاملين باليومية -ومَن في حكمهم ممن قلَّت دخولهم وتعطلت مواردهم- فيتكفلوا بنفقاتهم وصدقاتهم في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن.

وحثت الدار في فتواها كل المواطنين أن يستثمروا هذه الفرصة في مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم بما يمكن من الوسائل المادية والمعنوية؛ بالمسارعة في الخيرات، والمسابقة في المكرمات، والمساهمة بالطيبات؛ مشاركة لهم في ظروفهم الحرجة، ومساعدةً لهم في تغطية نفقاتهم واحتياجات أهليهم وذويهم؛ إظهارًا للنخوة والمروءات في أوقات الأزمات، ودفعًا للمرض والوباء بمزيد الكرم والعطاء، وتوخيًا للأجر والثواب من رب الأرباب، فإن معادن الشعوب، وأخلاق الأمم، تظهر في عصيب الأوقات، ومُدْلَهِمِّ الحالات.

Advertisements

مصر للطيران تسير رحلة إلى مطار هيثرو بلندن اليوم لإجلاء مصريين عالقين

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران متجهة إلى مطار هيثرو بلندن، لعودة المصريين العالقين هناك، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتي 15 أبريل المقبل، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الأجهزة الرقابية تداهم مصانع بير السلم لمنع إنتاج الكحول المغشوش والكمامات مجهولة المصدر .. "تجار الأوبئة" يستغلون حاجة الناس لأدوات مكافحة كورونا لانتاجها من مواد غير مصرح بها.. وتحريز 50 طن مخلفات.

حملات ومداهمات أمنية، يوماً تلو الآخر، لاستهداف مصانع بير السلم لانتاج الكحول المغشوش والكمامات مجهولة المصدر، خاصة في أطراف المدن بالمحافظات، حيث يسعى القائمون عليها لتحقيق أرباح مادية كبيرة، مستغلين حاجة المواطنين لها.

وظهرت مؤخراً العديد من مصانع بير السلم التي تنتج الكحول المغشوش والكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات لبيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين، فى العديد من المحافظات.

أجانب الأهلى عشق خارج الحدود.. معلول يمنح الغزال تأشيرة الحياة الكروية بعرض الصفاقسى.. بوجلبان يهدى ديانج لأحفاد التتش ويعترف: أنا وكيل لاعبين للمارد الأحمر.. وجيرالدو هدية فلافيو وجيلبرتو لقلعة البطولات

كثيرون للغاية اللاعبون الأجانب الذين ارتدوا قميص الأهلى، لكن قليلين من تركوا بصمات لا تنسى على جدران القلعة الحمراء، بعضهم تشعر وكأنه ولد فى القاهرة وترعرع بين جنبات مختار التتش، وأصبح جنديا فى الكتيبة الأهلاوى يلبى النداء متى يشعر أن النادى يحتاجه، لكن المثير للدهشة أن هناك نجوما تخطت حالة عشقهم للأهلى سنوات الفراق وقرار الاعتزال وابتعاد المسافات.

فهؤلاء يساعدون الأهلى من أى مكان وتحت أى صفة، فلقد تقمصوا دور "وكلاء لاعبين" لإنهاء الصفقات المميزة للقلعة الحمراء فى مشاهد تكشف عشقهم الكبير للنادى الأكثر تتويجاً بالبطولات.

مركز الأزهر للفتوى:الحجر الصحى واجب شرعى والامتناع عنه حرام وكارثة إنسانية

أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية الحكم الشرعى فى الحجر الصحى وحكم الامتناع عنه ،مؤكدا أن الحجر الصِّحي واجبٌ شرعيٌّ على المَرضَى والمُصَابين بمرضٍ مُعْدٍ، والامتناعُ عنه حرام دينيا وكارثةٌ إنسانيَّة يرتكبها الإنسان في حقِّ نفسِه ودِينه ووطنه.

وتابع : اهتمَّ الإسلامُ الحنيف والشَّرعُ الشَّريف اهتمامًا بالغًا بأسس الصِّحَّة العامَّة، والمحافظة عليها من الأمراض والأوبئة، وذلك عن طريق الطبِّ الوقائي، فالإسلام أَوَّل من وضع قانون الحجر الصِّحي، ليتمسك به المسلم تمسكًا قويًا، ذلك أن المسلم إذا كان قويًا صحيح البنية كان أقدر على القيام بواجباته.

وأضاف عن أسامة بن زيد –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الطاعون آية الرِّجز، ابتلى الله -عز وجل- به ناسًا من عبادِه، فإذا سمعتم به، فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها، فلا تفرُّوا منه» [رواه مسلم].

هل ينتقل حمدي النقاز للأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحى؟

بات تدعيم الجبهة اليُمنى لفريق الأهلي من أهم الملفات التى تشغل اهتمام مسئولى القلعة الحمراء بعد رحيل أحمد فتحي الذى ينتهي عقده بنهاية الموسم الجارى، ورفض تجديد عقده بسبب الخلاف حول المقابل المالى.

إدارة الأهلي باتت تلقى ترشيحات بالجملة لتدعيم الجبهعة اليُمنى بلاعب جيد وصاحب خبرات وشهدت الأيام الماضية ترشيح أكثر من ظهير محلى، أبرزهم على فوزى (إنبى) ورجب بكار (بيراميدز) ومعهم السودانى أطهر الطاهر ظهير فريق الهلال السوداني.

الكنائس تغلق أبوابها للأسبوع الثانى بسبب كورونا.. عيد القيامة على الأبواب..فيديو

تواصل الكنائس المصرية أغلاق أبوابها للأسبوع الثانى على التوالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وتدخل الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد القيامة بالتوقيت الغربى أسبوع الآلام الأحد المقبل إذ تصلى الكنائس قداس أحد السعف الذى اعتاد المسيحيون أن الاحتفال به بحمل السعف فى الكنيسة فى ذكرى دخول السيد المسيح منتصرا لمدينة أورشليم إلا أن غلق الكنائس بسبب الخوف من عدوى كورونا سيدفع المسيحيون للاحتفال بهذا اليوم فى منازلهم وهم يتابعون صلوات القداس التى تبث أونلاين، على أن يبدأ أسبوع الآلام فى الكنائس التى تتبع التقويم الشرقى فى الأسبوع الذى يليه.

المالية: إجراءات احترازية وقائية مشددة.. وتيسيرات كبيرة لأصحاب المعاشات

أكدت وزارة المالية، انتظام عملية صرف معاشات شهر أبريل من خلال منافذ "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وتيسيرات كبيرة لأصحاب المعاشات، بما يحافظ على صحتهم، ويتسق مع جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وأمن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، خلال صرف معاشات شهر أبريل من مصلحة «الخزانة العامة» مع مراعاة منع التجمعات والتكدس بتوفير كل أوجه الدعم، لتيسير حصول المواطنين على معاشاتهم الشهرية عبر المنافذ، وماكينات الصرف الآلي «ATM»، بحيث لا تتجاوز عملية صرف المستحقات المالية عدة دقائق.

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

أعلنت السلطات المعنية فى دولة إسبانيا، وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يوم أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن، وذلك وفق خبر عاجل لسكاى نيوز".

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تقترب الإصابات من المليون الأول، وسجل أكثر من 47 ألف حالة وفاة فى مختلف أنحاء القارة الأرضية، وتواصل السلطات المعنية فى الدول اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على هذا الفيروس.

وفيما أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 231، وذكر وزير الصحة الكويتى اليوم شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 81.

بعد ارتفاع المصابين لـ779 حالة.. وزيرة الصحة: الذكور الأعلى إصابة بنسبة 61 % عن السيدات 39%.. هالة زايد حالات الشفاء بلغت 23% والوفيات 6.7 %.. والوزارة تحذر من خرق الإجراءات الحكومية لمواجهة المرض

أكدت وزارة الصحة والسكان، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا بنسبة 23%.

وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.