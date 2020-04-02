شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار البنزين والسولار والمازوت حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة البترول أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضى لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام القادمة وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وفيما يلي أسعار البنزين والسولار والمازوت الحالية والتي يتم العمل بها حتي صدور قرار لجنة التسعير التلقائي وكانت الأسعار كالتالي:





6.5 جنيه للتر لبنزين 80. 6.5 جنيه للتر لبنزين 80. 7.75 جنيه للتر لبنزين 92. 8.75 جنيه للتر لبنزين 95. Advertisements 6.75 جنيه للتر السولار. 4259 جنيه لطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما " السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.