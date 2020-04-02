شكرا لقرائتكم خبر عن المرور : إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة شهرين بسبب أعمال توسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الإدارة العامة للمرور ، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور ، تحويلات مرورية بالطريق الدائرى، في المسافة من محور سعد الدين الشاذلى حتى طريق إسكندرية الزراعى ، بسبب أعمال توسعة و تطوير للطريق التي تستغرق شهرين، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط التحويلات لرصد اى معوقات بالمنطقة.



اصلاحات

وستكون الأعمال بمنطقة مدخل و مخرج محور سعد الدين الشاذلى من والى الطريق الدائرى ، والتي تستلزم تحويلات مرورية القادم من أعلى كوبرى السويس ومتجه الى محور سعد الدين الشاذلى "اتجاه طريق الإسماعيلية و مدينة العبور" السير بالطريق الدائرى الداعم ثم تحويل الحركة المرورية من الطريق الداعم الى الدائرى الرئيسى "اول مخرج من الرئيسى للداعم بعد أعلى السويس" واستكمال السير بالطريق الدائرى الرئيسى حتى تجاوز أعلى نفق سعد الدين الشاذلى ثم الدوران أحمد جلال "بعد مسافة 700 مترا" والعودة اتجاه أعلى كوبرى السويس ثم يمينا عبر مخرج نفق سعد الدين الشاذلى اتجاه طريق الإسماعيلية ومدينة العبور.



اعمال

كما ستكون التحويلات للقادم من طريق الإسماعيلية ومدينة العبور ومتجه الى أعلى الطريق الدائرى اتجاه نفق السلام، السير بمحور سعد الدين الشاذلى ثم سلوك نفق المحور اتجاه أعلى الطريق الدائرى اتجاه أعلى كوبرى السويس والسير بالطريق الدائرى الرئيسى ثم الدوران من الدوران الفردى "بعد مسافة 500 متر والعودة مرة آخرى على الطريق الدائرى الرئيسى اتجاه نفق السلام ، على أن الأعمال على مدار اليوم بالكامل.



تحويل حركة السيارات



تحويلات مرورية

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