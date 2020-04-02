شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مشروع بحثى واحد للطالب متعدد التخصصات فى جميع المواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل جديدة عن البحث الذى يقدمه طلاب صفوف النقل بدلا للامتحان القليدى بعد قرار توقف الدراسة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد فى موضحا فى رسالة مصورة : أن المشروع سيكون واحد فقط للطالب خلال العام متعدد التخصصات للانتقال إلى الصف الأعلى.

وكان الدكتور طارق شوقى ، أكد أن الوزارة تعمل بكل طاقاتها للتيسير علي ابنائنا في الداخل والخارج للحفاظ عليهم من انتشار الجائحة وفي نفس الوقت حماية مستقبلهم التعليمي ولذلك ينتظرنا في الأيام القادمة مشروعات عملاقة:

وأوضح الوزير: هناك امتحانات الإلكترونية تجريبية تبدأ يوم الأحد 5 ابريل لقرابة 600 الف طالب في منازلهم حول الجمهورية، وإنشاء وتفعيل منصة التواصل الإلكترونية في جميع مدارس مصر الحكومية وتسكين اكثر من مليون معلم و20 مليون طالب عليها ثم ادارتها، وإعداد وتوزيع وتصحيح المشروعات البحثية لسبع سنوات دراسية (3 - 9) في أنحاء الجمهورية لحوالي 15 مليون طالب وطالبة، وأطلاق المكتبة الرقمية التعليمية في 7 دول عربية وأوروبية لمساعدة أشقائنا وابنائنا في الخارج.

وتابع شوقى قائلا : سيتم تحديث المكتبة الرقمية وإدارتها لخدمة كل الطلاب في مصر، وعقد امتحانات الإلكترونية لنهاية الترم الثاني في شهر مايو 2020 لقرابة مليون و200 الف طالب في منازلهم حول الجمهورية، مع اسعداد الوزارة لإدارة امتحانات التعليم الفني للدبلومات الفنية لحوالي 700 الف طالب، وإدارة امتحانات الثانوية العامة لحوالي 650 الف طالب، والعديد من الامور الاخري المتعلقة بالمدارس الدولية وذوي الاحتياجات الخاصة و مدارس ستيم للمتفوقين.

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وأضاف شوقى : برجاء ملاحظة ان امتحانات اولي ثانوي في ابريل "تجريبية" بدون درجات للتعود علي استخدام التابلت واختبار الشبكات وكفاءتها، وكذلك كافة المشروعات البحثية لسنوات النقل مثلها مثل الاختبارات التقليدية للمرور الي الصف الأعلي وليست سنوات فاصلة، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي أي نوع من أنواع القلق او التوتر حيث ان كل الاختبارات والمشروعات بنظام الكتاب المفتوح وتتم في المنازل بلا ضغط وتغطي فقط المناهج اللتي تم تدريسها حتي تعليق الدارسة.

وقال وزير التعليم : نتمني أن نتعاون جميعًا لإنجاح كل هذه المشروعات لانها مصممة للحفاظ علي أبنائنا وكذلك لانها اساس هائل لمستقبل تعليمي أفضل، نعمل في ظروف شديدة الصعوبة وبالتالي نتمني التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ بهدوء حتي نستطيع التعامل معها بدون حالة التوتر الغير مبرر التي يصطنعها البعض عن طريق اختلاق بلبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأدعو اولياء الامور إلى الإلمام بما نقوم به ومساعدة أبنائهم علي الاستفادة من أنماط التعلم الجديدة والابتعاد عن كل أشكال الدروس الخصوصية ومحاولات الاتجار بالتعليم.

وشدد الوزير: الوزارة تقدم كل هذا مجانًا ولا تنزلقوا الي محاولات البعض التربح علي حساب أبنائكم فقد وفرنا لهم كل ما نستطيع ونمر من هذه المرحلة أقوى وأكثر وعيًا بالهدف الأسمى للتعلم.