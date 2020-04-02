شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: الرئيس يكلف برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 لـ2200 جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر



12 ألف طبيب امتياز على مستوى الجمهورية يستفيدون من الزيادة الجديدة بتكلفة 316 مليون جنيه القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إتاحة 100 مليون جنيه فورًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل الزيادة الجديدة12 ألف طبيب امتياز على مستوى الجمهورية يستفيدون من الزيادة الجديدة بتكلفة 316 مليون جنيه 1.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لتمويل ترقيات العاملين بالدولة المستحقين خلال العام المالي 2020/ 2021

أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز"، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، بدلا من 400 جنيه وذلك اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩ .

أضاف الوزير أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا لحوالى ١٢ ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تم على الفور إتاحة ١٠٠ مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوزيعها على تلك المستشفيات لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة فى مكافأة أطباء الامتياز.

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أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ٧٥٪ فى بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

أوضح أن العام المالى المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون فى القطاع الصحى، حيث سيتم منح علاوة دورية ٧٪ من الأجر الوظيفى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس ١٠٪

كما هو معتاد كل عام، وسيتم أيضًا منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا شهريًا، لافتًا إلى أن العاملين فى القطاع الصحى سوف يستفيدون أيضًا من زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠( التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢,٥ ٪ بدلاً من ١٠٪.

أكد أنه تم تخصيص ١,٥ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لتمويل حركة ترقيات العاملين المستحقين بالدولة خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من خلال آليات وقواعد تنفيذية تضمن حصول امن ستتم ترقيتهم على مستحقاتهم المالية من جراء ذلك.