وزير الداخلية يكافىء 704 من رجال الشرطة لجهودهم فى تحقيق الأمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 704 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة فى تحقيق رسالة الأمن.
وقرر وزير الداخلية، مكافأة 704 من رجال الشرطة بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية ، الغربية ، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بنى سويف ، المنيا ، سوهاج، أسيوط ، الأقصر ، مطروح ، البحر الأحمر ، جنوب سيناء " وقطاعات "الأمن العام، الأمن المركزى ، الأحوال المدنية " والإدارات العامة لـ "شرطة البيئة والمسطحات، شرطة النقل والمواصلات" نظراً لجهودهم خلال شهر مارس 2020 التى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.
جاء ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية ، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن .
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