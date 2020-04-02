رئيس جهاز 6 أكتوبر: تلقي طلبات ترخيص المباني عبر البريد الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن أنه سيتم تلقي طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحرصًا من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.

وأضاف الشربيني، في بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم مراجعة الطلبات من قبل الإدارة المختصة بالجهاز والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.​