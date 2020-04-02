"احتكار وحجب السلع".. ضبط 1022 قضية تموينية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1022 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 170 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، 309 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

يأتي ذلك في اطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.