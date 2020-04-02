ضبط 4 أشخاص من مروجي المخدرات في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة (بمديرية أمن سوهاج) من ضبط أربعة أشخاص (مقيمين بمحافظة سوهاج) وبحوزتهم (50 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 650 جرام-مبلغ مالي-4هواتف محمول- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"). بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة والدراجة النارية لنقل وترويج نشاطهم الإجرامي.

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