ضبط 164 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 75 ألف حكم قضائي خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري، بحوزة 137 متهم؛ و157 قضية مخدرات بحوزة 173 متهم، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة وزنت 41 كيلو جرام.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 75 ألف و828 حكم قضائي متنوع، ضبط 15 ألف د مخالفة مرورية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.