القبض على أم ألقت رضيعها في القمامة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من 24 ساعة، ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على أم؛ لاتهامها بإلقاء رضيعها بمقلب قمامة في منطقة العمرانية.

تلقى العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطار من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة طفل حديث الولادة في مقلب قمامة.

شكل العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، فريق بحث ترأسه المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، وبمشاركة الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث العمرانية.

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عمد رجال المباحث إلى تفريغ الكاميرات وسؤال شهود عيان بمحيط مكان الواقعة، وتوصلت جهود الرائد محمد نجيب معاون مباحث العمرانية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل وتبلغ من العمر 18 سنة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب فواز حسين معاون مباحث العمرانية، من ضبط المتهمة، وأقرت بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.