في يوم واحد.. ضبط 1314 مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1314 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 251 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و53 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و4 دراجات نارية مخالفة، و8 مخالفات "موقف عشوائي"، 3 مخالفات لشروط الترخيص، و11 دراجة بخارية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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