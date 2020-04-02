شكرا لقرائتكم خبر عن من أمام الأهرامات.. وزير السياحة لـ«الإيطاليين»: متضامنون معكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من أمام أهرامات الجيزة؛ حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على توجيه رسالة إلى الشعب والحكومة الإيطالية عبر إحدى القنوات التليفزيونية الإيطالية، أعرب فيها عن تضامن الشعب المصري والحكومة المصرية مع الشعب والحكومة الإيطالية لاجتياز محنة فيروس كورونا المستجد، متمنيا للشعب الإيطالي الشفاء وعودة إيطاليا في أقوى صورها في القريب العاجل بعد انتهاء الأزمة من العالم.

وتلقى وزير السياحة والآثار، اتصالا هاتفيًا من سفير دولة إيطاليا بالقاهرة وجه له فيها التحية والشكر على هذه الرسالة الرقيقة لما لها من أثرا طيباً في نفوس الشعب الإيطالي، والتي تعبر أيضا عن مدى عمق وقوة الروابط والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياحة والآثار.

كما نقل السفير شكر الحكومة والشعب الإيطالي للحكومة والشعب المصري.