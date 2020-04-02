شكرا لقرائتكم خبر عن مستوردة من الصين وبلدان أخرى.. ما نتائج تحليل 3555 عينة لماشية ومنتجات غذائية ضد «كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، تقريرًا من معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، يفيد أن معامل المعهد قامت بفحص 3555 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 1/4/2020 للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، موضحا أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس.

وأكد التقرير – حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن هذه العينات واردة من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة، وأيضا مطار القاهرة الدولي على النحو التالي: عمليات تحليل في ميناء الإسكندرية لعدد 2869 عينة إضافات أعلاف ومسحات ولحوم وألبان ودواجن وأسماك، والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها الهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا وإندونيسيا واليابان وتايوان والامارات.

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وأضاف التقرير، إنه تم تنفيذ أعمال التحليل لعينات في ميناء دمياط بفحص 187 عينة أسماك متنوعة من كبدة ومنتجات ألبان ومسحات وزبدة طبيعي والواردة من الهند والصين والإمارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا واليمن وتايلاند وإسبانيا وعمان.

وأوضح التقرير، إنه تم فحص 232 عينة أسماك متنوعة من لحوم بقري وجاموسي وكبدة وألبان، والمصدر من الهند والبرازيل والإمارات واليمن والصين واليابان وعمان بميناء بورسعيد، وتحليل عدد 5 عينات إضافات أعلاف والواردة من دول سنغافورة – ماليزيا، بميناء عين السخنة، وتم فحص 23 عينات أسماك متنوعة من لحوم ولبن بودرة ومستلزمات طبية بيطرية وجبن وأمعاء واردة من الصين وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وإثيوبيا بمطار القاهرة.

ووفقا للتقرير، فإن المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة وتحليل 203 عينة لمسحات مأخوذة من قطط وكلاب من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي)، وعينات مسحوبة من المطار، ليصل إجمالي ما تم تحليله 3555 عينة تم فحصها ضد فيروس (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص، كأحد الإجراءات لإحتواء المرض.