شكرا لقرائتكم خبر عن «ستصبح حجرًا صحيًا».. تجهيز 10 مدارس بشمال سيناء لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم إعداد وتجهيز عدد 10 مدارس على مستوى المحافظة بواقع مدرستين بكل إدارة تعليمية لتكون حجرًا صحيًا لمصابي فيروس كورونا إذا لزم الأمر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

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وأكد المحافظ على أن شمال سيناء خالية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد حتي اللحظة، وأنه تم الاشتباه في عدد 8 حالات من بينها 6 حالات بمستشفي العريش العام وحالتين بمستشفي بئر العبدالنموذجي، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه.

وأشار المحافظ إلى تخصيص مستشفي بئر العبدالنموذجي كمستشفي إحالة في حالة حدوث جائحة، حيث أنه بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي، مؤكدًا على تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفي نخل المركزي بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعي ومستشفي الشيخ زويد المركزي بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي واحد.

وأعلن المحافظ عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنافذ البرية والبحرية مع توفير الواقيات الشخصية والمطهرات وأجهزة الكشف الحراري عن بعد بتلك المنافذ، بجانب تكليف مراقبين صحيين على مداخل المحافظة بكلا من بالوظة والنقب وصدر الحيطان وبغداد للكشف على القادمين من المحافظات الأخرى وتسجيل العنوان ورقم الهاتف للمتابعة مع الإدارة الصحية التابعين لها، فضلًا عن تخصيص 10 سيارات إسعاف لنقل الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد إلى أقسام العزل بمستشفيات المحافظة، معلنًا عن تعقيم عدد 312 منشأة صحية وتعليمية وأمنية ومصلحة حكومية على مستوي المحافظة.