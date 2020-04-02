شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس لـ«الأقباط»: «أعيدوا تقييم حياتكم علشان تتمتعوا بالخيرات المنتظرة في السماء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الله يعطينا خيرات كثيرة جدا لدرجة أننا لا نستطيع أن نحصيها، وهناك خيرات على الأرض مثل الصحة والعمل والأسرة، وخيرات سماوية لأجل الموعد المنتظر وهي النصيب السماوي الصالح، فابحثوا وفكروا وأعيدوا تقييم حياتكم علشان تتمتعوا بعد حياتكم ومسؤولياتكم على الأرض بالخيرات المنتظرة في السماء.

وأضاف البابا – خلال كلمته الروحية التي ألقاها للشعب عبر الموقع الرسمي للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس، تحت عنوان «لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة»- تخيل وانت تعيش على الأرض وتمارس مسؤولياتك يبقى عندك شعور دائم أن ليك نصيب في السماء وتحافظ عليه، والمسيح أعطانا هذا الوعد حينما قال «أنا ذاهب لاعد لكم مكاناً»، وينتظر الإنسان خيرات كثيرة ولعل أهمها واللي منقدرش نفهمها هي الفرح الدائم في الوجود مع الله، لافتا إلى أن الحياة الأبدية عبارة عن حياة سعادة، وفي الحياة الأبدية لا يحتاج الإنسان إلى أي شيء من احتياجاتنا الموجودة على الأرض.

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وتابع البابا: «بعض رواد الفضاء شافوا الأرض نقطة صغيرة في بحر الكون، وشافوا أن الأرض متستاهلش الصراعات والخلافات والجريمة والانشغالات المتكررة، لأنهم شافوها على طبيعتها وسط الكواكب والنجوم في المدارات الكونية باعتبارها نقطة في بحر الكون، وعندما عادوا من رحلتهم الفضائية تركوا كل شيء وعادوا خداماً في كنائسهم، لأنهم شعروا بصغر وتفاهة الأرض وأباطيل العالم».

ودعا البابا الأقباط إلى أن يغلبوا أفكارهم الشريرة بالأفكار الخيّرة، وأن أكثر شيء يغلب الأفكار الشريرة هي الإنجيل (الكتاب المقدس) قائلاً: «أغلب أفكارك الشريرة بالفكر الخيري، وحافظ على الإنجيل واغلب به أباطيل العالم».

وتابع: «العالم ده ميساويش، وتخيل لما يكون أخين متخانقين على قطعة أرض (تراب) وخلافهم ده يمتد إلى القضاء والمحاكم ويمتد إلى أولادهم وجيل من بعد جيل وفي يوم من الأيام التراب اللي بيتخانقوا عليه هيسيبوه» مستطرداً:«اغلبوا الصراع مع أجل المال واغلبوا شهوات الجسد، واكتفوا بالطعام والشراب فقط وابتعدوا عن الحاجات اللي بتزغلل العين لأن الوجاهة الاجتماعية تراب، ولابد أن نعمل من أجل الخيرات المنتظرة في السماء ولأجل الله.

واختتم كلمته: «ابحثوا وفكروا وأعيدوا تقييم حياتكم علشان تتمتعوا بعد حياتكم ومسؤولياتكم على الأرض بالخيرات المنتظرة في السماء».