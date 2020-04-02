«الداخلية» تقرر إبعاد «إبراهيم سونوبي» و«إدريس كريم» خارج البلاد (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بإبعاد Ajewole Ibrahim Sonubi وIdris Adegboyega Kareem نيجيريي الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. جاء ذلك في عدد الوقائع المصرية الصادر اليوم الخميس.

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