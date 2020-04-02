شكرا لقرائتكم خبر عن «النهاردة ألف إصابة وبكرة 2500».. ما هي المرحلة الثالثة من «كورونا» في مصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«نخشي الوصول إلى تطبيق المرحلة الثالثة من مراحل مواجهة كورونا»، تصريحات تحدث بها عدد من المسئولين خلال الـ48 ساعة الماضية بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس، ولكن ماذا تعرف عن المرحلة الثالثة؟

كشف اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، ملامح المرحلة الثالثة من خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، إنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة، فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية.

وتابع أن الحكومة بدأت دخول المرحلة الثانية التي تضمنت التعقيم والتطهير وتحصين الجبهة الداخلية ودعم القطاع الطبي، مع استمرار تعليق الدراسة، وتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وحظر الطيران، بالإضافة إلى مختلف القرارات التي تم الإعلان عنها في هذا الشأن.

وأكمل عبدالمقصود إنه مع الوصول إلى ألف إصابة يبدأ احتساب الأعداد بمتوالية هندسية وليست عددية، لأنه من الممكن أن تزيد الألف إصابة إلى 2500 في اليوم الثالث.

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في وقت سابق كان رئيس مجلس الوزراء، مصطى مدبولي، قال إنه تمنى ألّا نصل إلى المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس، وهى مرحلة تجاوز عدد الإصابات رقم الألف، والتي تكون فيها العدوى بأعداد متسارعة وهو ما رأيناه في دول كثيرة، بسبب عدم أخذ المواطنين بتحذيرات حكوماتهم الجادة.

المرحلة الأولى سعت الدول إلى وضع التدابير والتعامل مع الحالات المكتشفة، حيث ظهرت الأعراض على العائدين من مناطق انتشر فيها الفيروس.

فقد تم اكتشاف عدد قليل من الحالات وتم وضعها في الحجر الصحي أو الحجر المنزلي للتأكد من إصابتها، حيث يتم إجراء التحقيقات لتتبع نشاطها الأخير وتحديد الأشخاص الذين تواصلوا معها.

المرحلة الثانية هي المرحلة التي تعتبر مصر وغالبية الدول العربية حالياً فيها، وتتميز بوجود حالات متفرقة وبؤر ولا يوجد انتشار نشط للفيروس.

وتشتمل الاستراتيجيات العمل على إبطاء تكاثر الفيروس ومنع انتشاره واتخذت الحكومة خلال تلك المرحلة الكثير من الإجراءات الاحترازية، منها إغلاق المدارس ويتم تنفيذ القيود على السفر والتنقل، ولكن أيضاً الاتصال عن بعد لدى العودة من منطقة الخطر، وإلغاء جميع الفعاليات الخاصة والعامة مع فرض حظر تجوال جزئي.

يذكر أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.