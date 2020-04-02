شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تخطط للتوسع في منافذ بيع المنتجات للحد من الوسطاء وزيادة المعروض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، بالاعتماد على ضمان الاستدامة في التواجد بمختلف المحافظات خلال فترات العمل الرسمية، على أن يتم طرح السلع والمنتجات وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة من الجهات المختصة وضمان الاستدامة وزيادة المعروض من المنتجات بالأسواق لضبط الأسعار.

وأكد «القصير»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن الدور الذي تقوم به هذه المنافذ هو دور وطني يستهدف الحد من السلسلة الوسيطة التي تسيطر على الأسعار، مشددًا على أن دور وزارة الزراعة هي تقديم خدمة تعتمد على الجودة والسعر المنافس وضمان الاستدامة في توفير هذه المنتجات بأسعار تناسب مختلف الطبقات الاجتماعية.

يأتي ذلك بينما بدأت منافذ الوزارة ممثلة في الزراعات المحمية وقطاع الإنتاج مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تصل ما بين 15 إلى 20 و25% مقارنة بالأسعار التي تحصل عليها المنافذ المنافسة لرفع العبء عن المواطن المصري.

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من جانبه، قال المهندس أحمد فتحي، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، إن المبادئ الحاكمة للمنتجات المطروحة من خلال المنافذ التابعة للزراعة المعنية تعتمد على 3 عناصر رئيسية، هي الجودة والسعر المنافس وضمان الاستدامة لخدمة المستهلك، وذلك إيمانًا بدور الدولة خلال هذه الفترة.

وأضاف «فتحي»، أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة والبقوليات والسلع الغذائية ولحوم مجمدة ومصنعاتها ولحوم بلدية وضاني ودواجن مجمدة ومصنعاتها وأسماك مجمدة وعسل وزيت زيتون والبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك في إطار العمل على ضبط الأسعار وفقا لرؤية الدولة.

وأضاف مدير التسويق في قطاع الزراعة المحمية، إن منافذ الزراعات المحمية تعمل من الساعة الثامنة وحتى الخامسة مساء يوميًا، مضيفا أنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التي تطرح بالمنافذ، لزيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدي وسوداني ومجمد، والدواجن بأنواعها «البط، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان» وأيضًا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى بـ30 منفذ ثابت بمختلف المحافظات، وهناك تخفيضات على السلع بمنافذ الزراعات المحمية بخصم يبدأ من 20 إلى 25%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار «فتحي»، إلى أنه تقرر طرح اللحوم البلدى بـ100 جنيه للكيلو، وهناك سعر مخفض على البط والأرانب والفراخ، وجميع الخضروات، والزيتوت، والسمن، والأسماك، والفول البلدي، والعدس، والمربات وعسل النحل، موضحًا أن منافذ الزراعات المحمية، تقوم حاليًا بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية في امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع في فتح منافذ بالمناطق والأحياء الجديدة.

منافذ منتجات وزارة الزراعة

منافذ منتجات وزارة الزراعة

منافذ منتجات وزارة الزراعة

منافذ منتجات وزارة الزراعة

منافذ منتجات وزارة الزراعة