شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: رفع 400 طن مخلفات ونفايات طبية خطرة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، شكوى من النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب، حول وجود كميات كبيرة من المخلفات وتراكم القمامة بمنطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، بأحد الطرق خلف شبكات البترول بمسطرد، ومن بينها كمية من النفايات الطبية الخطرة، مما يهدد حياة المواطنين خاصة في ظل قرارات الدولة بتنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وعلى الفور كلف الوزير محافظ القليوبية وسكرتير عام المحافظة ورئيس مدينة الخصوص، بإزالة تراكمات القمامة والمخلفات حفاظاً على حياة المواطنين، في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، تنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للحكومة بالتجاوب السريع مع الشكاوي التي ترد من النواب بمختلف المحافظات والعمل على سرعة حلها.

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وأضاف «شعراوي»، أن محافظ القليوبية توجه إلى موقع الشكوى وأصدر توجيهات بسرعة توفير اللوادر والسيارات اللازمة والإنتهاء من رفع المخلفات، مشيرا إلى أنه تلقى تقريراً من المحافظ بقيام رئيسي شبرا الخيمة والخصوص برفع وإزالة نحو 400 طن تراكمات للقمامة والمخلفات التي كانت متواجدة في المنطقة باستخدام 10 سيارات لنقل المخلفات، كما تم تطهير الموقع بالكامل.

وأشار «شعراوي»، إلى أن المحافظ قام بزيارة الموقع للإطمئنان بنفسه من الانتهاء من الأعمال وإنهاء الشكوى، كما وجه باتخاذ اللازم لمنع إلقاء أي مخلفات في المكان مرة أخرى وتوقيع غرامة على المخالفين.

كما وجه الوزير المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستشفيات أو المتسببين في إلقاء النفايات الطبية الخطرة في تلك المنطقة.

ومن جانبها أشادت النائبة نادية هنري بجهود وزير التنمية المحلية، وقدمت الشكر على سرعة تحرك الأجهزة المعاونة له وحل الشكوى وجهود محافظة القليوبية في هذا الشأن .