شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 22 مواطنًا يتخلون عن الجنسية المصرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وزارة الداخلية، على السماح لـ65 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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كما وافقت الوزارة، على السماح لـ22 آخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

جاء ذلك في عدد الوقائع المصرية الصادر اليوم الخميس.