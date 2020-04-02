شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 22 مواطنًا يتخلون عن الجنسية المصرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافقت وزارة الداخلية، على السماح لـ65 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما وافقت الوزارة، على السماح لـ22 آخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
جاء ذلك في عدد الوقائع المصرية الصادر اليوم الخميس.
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