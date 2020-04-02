شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 46 شخصًا اخترقوا حظر التجوال.. وفض 3 أسواق شعبية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقليوبية، إجراءات تطبيق حظر التجوال ليلا، وإقامة الأسواق ومنع التجمعات في قرى ومدن القليوبية، حيث تم ضبط 46 شخصًا اخترقوا حظر التجوال بدائرتي قسم أول وثاني شبرا، وسيتم عرضهم على النيابة بشبرا الخيمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية من فض 3 أسواق في قرى شبلنجه ودملو وميت الحوفيين مركز بنها، حيث قام بعض التجار في كل قرية بإقامة سوقًا شعبيًا مخالفين بذلك قرار إجراءات الدولة ضد فيروس كورونا.