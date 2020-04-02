شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يطالب بإجراء الامتحانات بنظام الـ«Mcq» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية 5 مقترحات لإدارة الجامعة للخروج من الوضع التعليمي الحالي للطلاب في ظل تعليق الدراسة والتعامل بنظام التعليم عن بعد، اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال محمد يوسف، رئيس ااتحاد الطلاب بالجامعة، إن المقترحات تتضمن ضم درجات «الميدتيرم» إلى درجات امتحان آخر العام أو تعويضه عن طريق تقديم مشروعات وتسليمها عن طريق وسائل التواصل المختلفة مع مراعاة الاختلاف بين القطاع النظري والعملي، وتطبيق نظام واحد يُفعل على كل كليات الجامعة، وهو أن يقوم كل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرح جميع المحاضرات بشكل صوتي أو مرئي وعدم الاكتفاء برفع المحاضرات كتابياً فقط.

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وأضاف، أن المقترح الثالث، ينص على أن تترك فقرة أسئلة وأجوبة من خلال وسائل التواصل المختلفة فيما بين الطالب والأستاذ، وأن يتم الرد من قِبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وانتداب أوائل الدفعات لمساعدة زملائهم الطلاب حتى نتلاشى أي عجز في أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومراعاة الطلاب الغير قادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم توفير أماكن مجزة خاصة بهم.

وأوضح «يوسف»، أنه فيما يخص امتحان الفصل الدراسي الثاني في حالة عدم استئناف الدراسة من جديد فإنه يمكن اتمام الامتحانات بطريقتين، إما أن تكون كافة الامتحانات بنظام الـmcq عن طريق مواقع الكلية بفترة لا تقل عن ٥ أسابيع ولا تزيد عن ٧ أسابيع حتى تستوعب المواقع أعداد الطلاب، أو اتمام الامتحانات بنفس الفقرة السابقة، وأن يتم استغلال كافة الأماكن بالجامعة، وأن يترك مسافة متر بين الطلاب وبعضهم، مع التشديد على حضور الامتحان بالكمامات، وأن يتم التطهير من قِبل الجامعة في كافة الأماكن المخصصة، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية واإاحترازية.

وأشار إلى أن المقترح الخامس، فيما يخص الكتب، وهو أن يتم إرسالها للطلاب على هيئة pdf، وبالتبعية لا يُبلغ الطلاب بالنزول من منازلهم لشراء الكتب .

واختتم أن هذه المقترحات باسم جميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، بهدف الحافظ على الطلاب وسير العملية التعليمية بتوازن بين التعليم والطلاب.