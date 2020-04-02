«الداخلية» ترفض طلب «هاني إبراهيم ومحمد حسن» لاكتساب الجنسية (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رفضت وزارة الداخلية، طلب الفلسطينيين هاني إبراهيم خميس صيدم، ومحمد حسن حسين أحمد أبوحسان، اكتساب الجنسية المصرية، لدواعٍ أمنية. جاء ذلك في عدد الوقائع المصرية الصادر اليوم الخميس.

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