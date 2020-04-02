شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحرم «سوزان مصطفى» من الجنسية المصرية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية، الخميس، حرمان سوزان يحيى مصطفى طباسي، فلسطينية الجنسية، من اكتساب الجنسية المصرية، لدواعٍ أمنية.

جاء ذلك في عدد الوقائع المصرية الصادر اليوم الخميس.