شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل «مدبولي» بـ 17 ألف متر مربع من أملاك الدولة بالعريش؟ (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، قرارً بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 17353م2 بحي العبور في مدينة العريش بشمال سيناء بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي. القرار يحمل رقم 705 لسنة 2020 ونشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس.

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