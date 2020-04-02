شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري للسيسي بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على التعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والموقع مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 8 أكتوبر 2019. القرار يحمل رقم 603 لسنة 2019 ونشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس.

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