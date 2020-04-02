أخبار مصر

سفير إيطاليا بالقاهرة يشكر الحكومة والشعب على التضامن فى مواجهة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيطاليا بالقاهرة يشكر الحكومة والشعب على التضامن فى مواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سفير إيطاليا بالقاهرة جامباولو كانتينى، التحية والشكر للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار على رسالة التضامن والدعم التى وجهها الوزير للشعب والحكومة الإيطالية من أمام أهرامات الجيزة عبر أحد القنوات التليفزيونية الإيطالية، وأكد السفير - خلال اتصاله هاتفيا اليوم الخميس بالدكتور خالد العناني - أن تلك الرسالة الرقيقة لها أثر طيب فى نفوس الشعب الإيطالي، والتي تعبر أيضا عن مدى عمق وقوة الروابط والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياحة والآثار. 

ونقل السفير الإيطالي للدكتور خالد العناني، شكر الحكومة والشعب الايطالى للحكومة والشعب المصرى.

Advertisements

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حرص مساء يوم الاثنين الماضي على توجيه رسالة إلى الشعب والحكومة الإيطالية من أمام أهرامات الجيزة عبر أاحد القنوات التليفزيونية الإيطالية، أعرب فيها عن تضامن الشعب والحكومة المصرية مع الشعب والحكومة الإيطالية لاجتياز هذه المحنة والقضاء على ، متمنيًا للشعب الإيطالي الشفاء العاجل وعودة إيطاليا في أقوى صورها في القريب العاجل بعد انتهاء الازمة من العالم.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قد قامت بإضاءة هرم خوفر الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة في رسالة إلى الشعب المصري و جميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل و حماية أنفسهم و أيضاً في رسالة تحية و شكر للأطباء القائمين على حمايتنا و مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية و الإنجليزية علي واجهة الهرم (خليك في البيت، احمي نفسك، تحية للقائمين علي حمايتنا). 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيطاليا بالقاهرة يشكر الحكومة والشعب على التضامن فى مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا