شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يعلن فتح باب التطوع لطلاب قصر العينى للمساعدة فى القضاء على كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التطوع لطلاب كلية طب قصر العيني من الفرقتين الخامسة والسادسة للمساعدة في تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن فتح باب التطوع والاستعانة بطلاب طب قصر العيني، سوف يظهر المعدن المصري الأصيل، مشيرًا إلى أن طلاب جامعة القاهرة لن يبخلوا بالمساعدة والتطوع في تقديم الخدمات الطبية المختلفة، أو غيرها من الخدمات.

وبدورها، أكدت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، سريان حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة، وأن العمل يتم داخل جميع المستشفيات الجامعية بكامل طاقتها.

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جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر منذ فترة، عددًا من القرارات لحل مشكلة أطباء امتياز قصر العيني، لضمان أفضل أداء تدريبي لهم وحرصًا على مستقبلهم، ومن أهم هذه القرارات تطبيق قانون المرتب 80%؜ لأطباء الامتياز، وفتح باب التحويل لمن يقطنون خارج النطاق الإقليمي لجامعة القاهرة بـ 50 كليو مترًا، وتقييم طبيب الامتياز ومهامه طبقًا للائحة والبرنامج التدريبي المقرر ومتطلبات امتحان مزاولة المهنة على أن لا يكلف بأية مهام خارجة عن هذا النطاق، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ومكافحة العدوى طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وعمل برنامج تدريبي إجباري على أعلى مستوى وليس مجرد حضور، وعمل تقييم كل شهرين لتلافي السلبيات وتحسين الأداء، إلى جانب خصم 50%؜ على إقامتهم بالمدن الجامعية.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن كلية طب قصر العينى بها كوادر طبية مجهزة، لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، في إطار مساندة الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم حصر جميع الأطباء المدربين على أجهزة التنفس الصناعي والرعايات المركزة بالمستشفيات وبلغ عددهم أكثر من 350 طبيبا ما بين مدرس ومدرس مساعد وأطباء مقيمين.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان للجامعة، أنه تم تكوين 10 فرق من كوادر طبية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (19 COVID)، وأن كل فريق يتكون من تخصصات الصدرية، والحالات الحرجة، والباطنة، والتخدير، والأمراض المتوطنة، والإستعانة بقسم الطب النفسي لدعم الكوادر الطبية والمرضى نفسيًا أثناء الجائحة.

وبدورها أكدت الدكتور هالة صلاح عميد كلية الطب، أنه يتم تدريب جميع أطباء قصر العيني من أعضاء هيئة التدريس على مجموعات صغيرة لرفع حالة الاستعداد لأي حدث طاريء لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن برنامج Kasr alainy Training Program COVID 19، كما تم تدريب كوادر التمريض، وتدريب أطباء الامتياز بواسطة فريق مكافحة العدوى على مجموعات صغيرة لتكون فرق للتعامل مع مرضى 19 COVID، ويشمل التدريب حوالى 900 من أطباء الامتياز و 100 من التمريض.