شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يوجه رسالة تضامن للشعب الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أمام أهرامات الجيزة، حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على توجيه رسالة إلى الشعب والحكومة الإيطالية عبر إحدى القنوات التليفزيونية الإيطالية، أعرب فيها عن تضامن الشعب والحكومة المصرية مع الشعب والحكومة الإيطالية لاجتياز هذه المحنة والقضاء على فيروس كورونا المستجد، متمنيا للشعب الإيطالي الشفاء العاجل وعودت إيطاليا في أقوى صورها في القريب العاجل بعد انتهاء الازمة من العالم.

وتلقى وزير السياحة والآثار، اتصالا هاتفيًا من سفير دولة إيطاليا بالقاهرة وجه له فيها التحية والشكر على هذه الرسالة الرقيقة لما لها من أثرا طيباً في نفوس الشعب الإيطالي، والتي تعبر ايضا عن مدى عمق وقوة الروابط والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياحة والآثار ، كما نقل له شكر الحكومة والشعب الايطالي للحكومة والشعب المصري.

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كانت منظمة السياحة العالمية "UNWTO" قد أشادت بدور مصر للمشاركة فى حملات التوعية الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وقدمت المنظمة، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الشكر إلى مصر لتشجيع شعوب العالم على البقاء في المنزل عبر الحملات التوعوية، مؤكدة أن الالتزام بالمنزل اليوم يعني السفر غدا وعودة حركة السياحة إلى جميع دول العالم.

وأشارت إلى أن نجاح الحملات التوعوية للقضاء على الفيروس، يعني استعداد مصر لاستقبال السائحين من جديد وإدراك أهمية القطاع السياحي لما يحققه من منافع للجميع.



