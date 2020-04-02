شكرا لقرائتكم خبر عن 27 حالة تعافى من فيروس كورونا بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - و كانت قد خرجت في ساعات متأخرة من مساء أمس، سيدة، من حدائق حلوان بالقاهرة، بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، وسجلت مستشفى أبو خليفة أمس خروج شخص يبلغ من العمر21 سنة، مركز بلقاس فى محافظة الدقهلية، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

كما خرجت أول أمس سيدة تبلغ من العمر 45 سنة من دمياط، بعد تعافيها من الإصابة بالفيروس بعد أن تحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاص بها من إيجابية إلى سلبية ، بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر، 5 سنوات من محافظة دمياط، خرجبعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ليعود لمنزله تاركًا والدته في الحجر الصحي بمستشفي أبو خليفة، مصابة بالفيروس، وتواصل علاجها.

كان مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى، قد سجل فى وقت سابق خروج سيدة تبلغمن العمر 58 سنة من محافظة دمياط،، كما غادرت اخرى تبلغ من العمر37 سنة، من مركز بلقاس فى محافظة الدقهلية، عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها للعلاج خلال فترة تواجدها فى الحجر الصحى، وتبين تحسن حالتها وبسحب عينات منها أكثر من مرة أثبتت النتائج تعافيها من فيروس كورونا المستجد، كما خرج على مسعد من دمياط.

كما خرج منذ خمسة أيام من الحجر الصحى بمستشفى أبوخليفة فى محافظة الإسماعيلية، 4 أشخاص، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد،.

واستقبل المستشفى أعدادًا كبيرة من كل المحافظات، وصلت إلى 60% من الحالات المصابة، بعد أنهت مديرية الصحة بالإسماعيلية استعداداتها، لتجهيز المستشفى، والذى كان قد تم افتتاحه قبل عام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، كما تم منع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائى، والتأكد من سلامة التجهيزات مستشفى أبوخليفة الطوارئ، أقسام الحجر الصحى، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى "الكمامات، والجوانتى، والمواد المطهرة".

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مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية (1)



مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية (2)



مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية (3)