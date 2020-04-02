شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلة إلى مطار هيثرو بلندن اليوم لإجلاء مصريين عالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران متجهة إلى مطار هيثرو بلندن، لعودة المصريين العالقين هناك، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتي 15 أبريل المقبل، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير رحلات استثنائية إلى العديد من دول العالم، لعودة المصريين العالقين بالخارج من ذوي الحالات الإنسانية والطارئة والراغبين في العودة إلى البلاد، وذلك بالتنسيق بين وزارات الطيران والهجرة والخارجية.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، شرطا لدخول جميع المصريين العالقين بالدول المختلفة، وهو توقيع إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحى على نفقتهم الشخصية فور الوصول للبلاد، وأكدت أن ذلك الإجراء سيطبق على جميع الرحلات الاستثنائية التى تنظمها مصر للطيران وشركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة، وذلك الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 15 أبريل القادم، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.