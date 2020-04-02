شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد مؤلمة لمرضى يفترشون الممرات فى مستشفى بنيويورك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الرعب والخوف والقلق يعيش فيها المواطنون بأمريكا، بعد تفشى فيروس كورونا التاجى، وعجز أجهزة التنفس الصناعى وعدم قدرة المستشفيات على استقبال الحالات المصابة بسبب نقص المعدات الطبية.
ونشرت اليوم جريدة "dailymail" لقطات مروعة من داخل المركز الطبى لمستشفى Brookdale فى بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، لمرضى الفيروس التاجى كورونا وهم يرقدون فى ممرات المستشفى، وخلال هذا الفيديو سنتعرف على أبرز الأحداث.
مشاهد مؤلمة
المرضى الأمريكان يفترشون الأرض
حالة من الرعب والخوف يعيشها مواطنو أمريكا
بعد عجز أجهزة التنفس الصناعى
وعدم قدرة المستشفيات علي استقبال الإصابات
نشرت "dailymail" لقطات مروعة
من المركز الطبى لمستشفى Brookdale بنيويورك
ومرضى كورونا يرقدون فى ممرات المستشفى
وصف المصابون المشهد بأنه القصة الأكثر رعبا
والسبب
اكتمال أعداد الأسرة فى المستشفيات
زيادة عدد المرضى بها يوميا بأكثر من 100 مريض
الأطباء يبذلون جهدا كبيرا لتوفير الأدوية وأجهزة التنفس الصناعى
لكنهم يلجأون فى النهاية إلى الدعاء والصلاة
للانتصار على الفيروس القاتل
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد مؤلمة لمرضى يفترشون الممرات فى مستشفى بنيويورك.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.