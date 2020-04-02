شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد مؤلمة لمرضى يفترشون الممرات فى مستشفى بنيويورك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الرعب والخوف والقلق يعيش فيها المواطنون بأمريكا، بعد تفشى فيروس كورونا التاجى، وعجز أجهزة التنفس الصناعى وعدم قدرة المستشفيات على استقبال الحالات المصابة بسبب نقص المعدات الطبية.

ونشرت اليوم جريدة "dailymail" لقطات مروعة من داخل المركز الطبى لمستشفى Brookdale فى بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، لمرضى الفيروس التاجى كورونا وهم يرقدون فى ممرات المستشفى، وخلال هذا الفيديو سنتعرف على أبرز الأحداث.

مشاهد مؤلمة

المرضى الأمريكان يفترشون الأرض

حالة من الرعب والخوف يعيشها مواطنو أمريكا

بعد عجز أجهزة التنفس الصناعى

وعدم قدرة المستشفيات علي استقبال الإصابات

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نشرت "dailymail" لقطات مروعة

من المركز الطبى لمستشفى Brookdale بنيويورك

ومرضى كورونا يرقدون فى ممرات المستشفى

وصف المصابون المشهد بأنه القصة الأكثر رعبا

والسبب

اكتمال أعداد الأسرة فى المستشفيات

زيادة عدد المرضى بها يوميا بأكثر من 100 مريض

الأطباء يبذلون جهدا كبيرا لتوفير الأدوية وأجهزة التنفس الصناعى

لكنهم يلجأون فى النهاية إلى الدعاء والصلاة

للانتصار على الفيروس القاتل