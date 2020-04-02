شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن ينفى وجود غازات سامة فى الجو ويؤكد: سنلاحق مروجى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المتحدث الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إلى عدم تصديق ما يتم نشره من قبل البعض وجرى نقله من منشورات جرى تداولها في دول مجاورة حول وجود غازات سامة في الجو تؤثرعلى سلامة الاشخاص وتسبب بأضرار لهم ويدعو خلالها المواطنين للتزويد بالمؤن، مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الصحة ولا أساس علمى له ويجرى الآن متابعة كل شخص قام بنشر مثل تلك الاشاعات من قبل وحدة الجرائم الالكترونية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم .



وطلب المتحدث الاعلامى باسم مديرية الأمن العام بالأردن في بيان صحفى، الخميٍ، من الجميع الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط وعدم تصديق مثل تلك الاشاعات والاخبار المغلوطة او نقلها وتداولها .

وزعم نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وجود غازات سامة في الجو تؤثر على سلامة الأشخاص، وهو ما أثار حالة من الفزع والخوف في الشارع الأردني.