شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يشكر السفير الباكستانى عقب انتهاء عمله بمصر: نسعى لاستمرار التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير مشتاق على شاه بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير معتمد لجمهورية باكستان لدي مصر وبحضور الملحق العسكري للسفارة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

في بداية اللقاء، رحب " العصار" بالسفير مشتاق علي شاه سفير جمهورية باكستان وتم توجيه الشكر له على ما بذله من جهود طوال فترة عمله بمصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتم الإشارة إلى سعي الجانبين للتواصل والتنسيق لبحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات الباكستانية، كما تم الإشارة إلى نتائج زيارة " العصار " لجمهورية باكستان وكذا زيارة وزير الإنتاج الحربى الباكستاني لمصر ووزارة الإنتاج الحربى والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية بين الجانبين وتم التأكيد على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى والتي تهدف إلى التعاون مع كافة الشركات الأجنبية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة ، كذلك تم الإشارة إلي أن مصر في هذه الآونة تحقق تقدم اقتصادي إيجابي من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة المختلفة .

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ومن جانبه أثني السفير مشتاق علي شاه، سفير جمهورية باكستان لدى مصر على مدى قوة وصلابة العلاقات بين الجانبين، وأعرب عن ثقته في أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر في التطور خلال فترة عمل السفير الباكستاني الجديد لتعزيز مجالات التعاون المختلفة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الباكستانية كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية.

في نهاية اللقاء تم توجيه الدعوة للشركات الباكستانية للمشاركة في معرض السلاح " أيدكس 2020 " الذى سوف تنظمه مصر خلال شهر ديسمبر القادم , كما تمنى الوزير العصار النجاح للسفير الباكستانى خلال الفترة القادمة .