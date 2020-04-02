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ضد الاستغلال.. كل أرقام الإبلاغ عن المخالفات في زمن كورونا.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح أجهزة الدولة وسائل عديدة خلال أزمة كورونا، للإبلاغ عن أي مخالفين أو فساد من مستغلي الظروف الحالية ومن بين هذه الأرقام هي

مجلس الوزراء

رقمى واتس آب (01155508688/ 01155508851)

للإبلاغ عن أى شائعات تتعلق بفيروس كورونا

 

وزارة الصحة

الخط ساخن رقم 105

للإبلاغ عن أي حالة اشتباه إصابة بالفيروس

 

وزارة التنمية المحلية

المقاهى ومراكز الدروس الخصوصية والحضانات المخالفة

واتساب 01150606783

الخط الساخن 15330

 

النيابة الإدارية

الخط الساخن ١٦١١٧

البريد الإلكتروني [email protected]

مخالفات أو فساد مالي أو إداري أو سوء معاملة من الموظفين

 

النيابة العامة

واتساب 01111755959

للإبلاغ عن أي وقاع فساد أو مخالفات

 

وزارة التموين

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مخالفات الأسعار أو استغلال المواطنين

الخط الساخن 19588

 واتساب 01281661880

 

مترو الأنفاق

استقبال الشكاوى والاستفسارات

الخط الساخن 16048

واتساب 01221116048

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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