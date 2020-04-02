- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الاستغلال.. كل أرقام الإبلاغ عن المخالفات في زمن كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح أجهزة الدولة وسائل عديدة خلال أزمة كورونا، للإبلاغ عن أي مخالفين أو فساد من مستغلي الظروف الحالية ومن بين هذه الأرقام هي
مجلس الوزراء
رقمى واتس آب (01155508688/ 01155508851)
للإبلاغ عن أى شائعات تتعلق بفيروس كورونا
وزارة الصحة
الخط ساخن رقم 105
للإبلاغ عن أي حالة اشتباه إصابة بالفيروس
وزارة التنمية المحلية
المقاهى ومراكز الدروس الخصوصية والحضانات المخالفة
واتساب 01150606783
الخط الساخن 15330
النيابة الإدارية
الخط الساخن ١٦١١٧
البريد الإلكتروني [email protected]
مخالفات أو فساد مالي أو إداري أو سوء معاملة من الموظفين
النيابة العامة
واتساب 01111755959
للإبلاغ عن أي وقاع فساد أو مخالفات
وزارة التموين
مخالفات الأسعار أو استغلال المواطنين
الخط الساخن 19588
واتساب 01281661880
مترو الأنفاق
استقبال الشكاوى والاستفسارات
الخط الساخن 16048
واتساب 01221116048
كانت هذه تفاصيل خبر ضد الاستغلال.. كل أرقام الإبلاغ عن المخالفات في زمن كورونا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.