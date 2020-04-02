شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الاستغلال.. كل أرقام الإبلاغ عن المخالفات في زمن كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح أجهزة الدولة وسائل عديدة خلال أزمة كورونا، للإبلاغ عن أي مخالفين أو فساد من مستغلي الظروف الحالية ومن بين هذه الأرقام هي مجلس الوزراء رقمى واتس آب (01155508688/ 01155508851) للإبلاغ عن أى شائعات تتعلق بفيروس كورونا وزارة الصحة الخط ساخن رقم 105 للإبلاغ عن أي حالة اشتباه إصابة بالفيروس وزارة التنمية المحلية المقاهى ومراكز الدروس الخصوصية والحضانات المخالفة واتساب 01150606783 الخط الساخن 15330 النيابة الإدارية الخط الساخن ١٦١١٧ البريد الإلكتروني [email protected] مخالفات أو فساد مالي أو إداري أو سوء معاملة من الموظفين النيابة العامة واتساب 01111755959 للإبلاغ عن أي وقاع فساد أو مخالفات وزارة التموين Advertisements مخالفات الأسعار أو استغلال المواطنين الخط الساخن 19588 واتساب 01281661880 مترو الأنفاق استقبال الشكاوى والاستفسارات الخط الساخن 16048 واتساب 01221116048

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